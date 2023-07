Infortunio per il giocatore del Napoli | rischia di saltare il ritiro a Castel di Sangro

(Di martedì 25 luglio 2023) Primostagionale in casa, dove il calciatore potrebbeildidia causa degli acciacchi fisici. Si concludono forse nel modo meno consono possibile gli splendidi 10 giorni vissuti a Dimaro da calciatori e tifosi, con ilche saluta la località trentina con uno scialbo 1-1 maturato contro la SPAL. Gli azzurri pagano senz’altro l’esser stati poco cinici sotto porta, sia nel primo tempo con le riserve che nella seconda frazione. L’errore di posizione di Meret funge poi solo da misera sbavatura nella splendida rete messa a segno da Puletto, abile a portare in vantaggio i ferraresi grazie ad un clamoroso colpo da centrocampo. A poco serve dunque l’assalto partenopeo nei minuti finali, condito dalla splendida azione corale ...

Il messicano è arrivato a Dimaro molto presto a causa del suo. Ha iniziato immediatamente la riabilitazionerecuperare dal problema al ginocchio, ma non è ancora prontoscendere in ...'La scorsa stagione personalmente non è iniziata nel migliore dei modi visto l', ma ... amici se si può dire, un motivo in piùrimanere. Speriamo di essere una squadra molto competitiva e ...... lui, che in quei giorni era attanagliato da mille timori , anche legati all'e alle ... Nessunodiscrezione ne parla, ma molti si saranno chiesti come mai, nonostante i giocatori colpiti ...

NOCI - Si è concluso domenica 23 luglio la seconda edizione del Trofeo Open Klimaitalia organizzato presso il Circolo Tennis Noci.Pionieri, capitani coraggiosi, protagonisti, meteore, delusioni; tutti i calciatori che hanno indossato la nostra gloriosa maglia ...