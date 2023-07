(Di martedì 25 luglio 2023) Una linea di fuoco attraversa in diagonale la Grecia, dall’arcipelago del Dodecaneso a quello dello Ionio:, la quarta isola del Paese per dimensioni, è stretta nella morsa delle fiamme first appeared on il manifesto.

... risarciremo chi è stato ferito ", così il primo ministro, Kyriakos Mitsotakis , rivolgendosi ... Leggi anche Incendi, l'della Grecia è di origine dolosa: roghi in contemporanea. Solo ieri ...È finalmente in pace, ma i suoi ultimi anni sono stati un: malata terminale di leucemia , ... I parlamentari del Paese, dove la chiesa- ortodossa detiene una notevole influenza, ...... certe volte con l'aiuto dei piromani, possono trasformare una città in un. In tutta l'... Martedì il primo ministro, Kyriakos Mitsotakis, ha lasciato anzitempo il vertice che si stava ...

Inferno greco Rodi brucia, in fuga migliaia di turisti Il Manifesto

Un paese è in guerra contro gli incendi. La Commissione europea ha schierato tramite il meccanismo di protezione civile Ue oltre 450 vigili del fuoco e 7 aerei antincendio da Italia, Francia, Bulgaria ...Una avellinese nel disastro di Rodi. Maria Grazia Del Priore vive da tempo in Grecia, dove gestisce della case vacanza. Mette in guardia tutti, dicendo che non occorre far finta che vada tutto benne, ...