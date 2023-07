Incidenti stradali | nel 2022 ci sono stati 9 morti al giorno

(Di martedì 25 luglio 2023) Esaurita la fase acuta della pandemia, ilsi caratterizza per una netta ripresa della mobilità e, come conseguenza, dell’incidentalità stradale: 3.159(+9,9% rispetto al 2021), 223.475 feriti (+9,2%), in 165.889(+9,2%). Tutti valori in crescita rispetto all’anno precedente, anche se ancora in diminuzione, nel confronto con il 2019 (benchmark per il decennio 2021-2030) pere feriti (rispettivamente -3,7%, -7,4%) e pressoché stabili per le vittime (-0,4%). In media, ognisiverificati 454(18,9 ogni ora) con 8,7(1 ogni 3 ore) e 612 feriti (25,5 ogni ora). Il costo sociale degliammonta a quasi ...

L'AQUILA - In Abruzzo, nel 2022, ci sono stati 59 morti in, in calo del 26,3% rispetto agli 80 del 2021, dato in controtendenza con la media nazionale (+9,9%). Sono 2.824 glicomplessivamente registrati lo scorso anno sul ...ACI e ISTAT hanno pubblicato il nuovo rapporto sugliper l'anno 2022 . L'analisi mette in evidenza una crescita degli, dei morti e dei feriti rispetto al 2021. Ma andiamo con ordine. Lo scorso anno c'è stata un'importante ...Sono stati oltre 50 i conducenti fermati nel fine settimana nei servizi di prevenzione aglifatti in due posti di controllo differenti, con 23 patenti sospese per guida in stato d'ebbrezza. Un'attività che nella notte fra venerdì e sabato scorso ha consentito agli agenti ...

