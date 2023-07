Incidente a Monteu Roero | morta una donna | tre feriti

(Di martedì 25 luglio 2023) Martedì 25 luglio, intorno alle ore 11, aè avvenuto un grave, che ha coinvolto una vettura con a bordo 4 donne. Le conseguenze hanno portato alla morte sul colpo di una di esse, mentre un’altra è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale con l’elicottero., il bilancio dell’14 L'articolo proviene da Il Difforme.

CUNEO CRONACA -stradale nella mattinata di martedì 25 luglio aRoero, in frazione Sant'Anna. Secondo le prime sommarie informazioni del 118, sarebbero 4 le persone coinvolte. Tra queste c'è una ...Quello verificatosi nell'diRoero è il secondo decesso nel mese di luglio. Nel 2022, a fine luglio, erano state 23 ...GravissimoRoero, in frazione Sant'Anna, nei pressi della trattoria Tre Rii, dove una vettura, per cause in fase di accertamento, è uscita di strada ribaltandosi, senza coinvolgere altri mezzi.

Morta una donna nell'incidente a Monteu Roero vicino Cuneo, auto finisce nel canale: tre ferite, una è grave Virgilio Notizie

Incidente a Monteu Roero, in provincia di Cuneo: un'auto è finita in un canale, una donna è morta sul colpo. Ferite altre 3, una è in pericolo di vita ...Per le operazioni di soccorso sul posto i Vigili del Fuoco di Alba e i carabinieri di Canale. Della donna deceduta sul colpo non sono al momento note le generalità e a nulla sono valsi i tentativi di ...