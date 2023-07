Inchiesta Covid | Tribunale Ministri archivia anche Fontana e Gallera | per “Mancata zona rossa ad inizio pandemia”

(Di martedì 25 luglio 2023) È stata resa nota la decisione deldeisull': il presidente della Regione Lombardia Attilioe l'ex assessore al Welfare Giulionon saranno processati per epidemia e omicidio colposo, in concorso con l'ex premier Giuseppe Conte e l'allora ministro del

... ha curato in particolare un giornalismo di. La sua storia professionale è costellata di ... ma diceva la verità che allora si taceva sulle origini del virus19, dei mezzi di cura e ...Archiviate le accuse di epidemia e omicidio colposo contro il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e altri indagati, per mancanza di basi scientifiche. Familiari delle vittime restano '...La donna aveva raccontato di aver continuato a lavorare quando, dal marzo 2020 fino a novembre 2021, era invece ufficialmente in cassa integrazione a zero ore nel periodo. L'...

Covid, archiviata l'inchiesta per Attilio Fontana, era indagato per epidemia e omicidio colposo Il Riformista

Lunedì il tribunale dei ministri di Brescia ha archiviato la posizione del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che era indagato per omicidio ...Il Tribunale dei Ministri: "La Regione non poteva non confrontarsi con il governo", ma anche a Conte serviva "tempo per valutare". I parenti delle vittime: "È come se non sia accaduto nulla" ...