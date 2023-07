Inceneritore | Vescovo di Acerra | Regione abbandoni ipotesi quarta linea

(Di martedì 25 luglio 2023) “Ancora una volta diamo voce allo sgomento dei cittadini diper il reale pericolo di realizzazione delladell’. La paura di un ampliamento dell’impianto, che da anni ci accompagna e mai concretamente smentita, si è acuita il 14 luglio, dopo un provvedimento approvato dal Consiglio regionale della Campania in questa direzione. Ad esso è seguito il 20 luglio un “acceso” e monotematico Consiglio comunale! Il 24 luglio la Consigliera regionale Vittoria Lettieri ha ricevuto cittadini e comitati per un confronto. L’allarme, la delusione e la rabbia deglini ci spingono a pronunciare una parola netta e chiara”. A dichiararlo in una nota per la stampa è ildi, Antonio Di Donna. “Anzitutto – prosegue – alla ...

... per il bene degli Acerrani e per la pace in città, ilaccoglie con favore l'ipotesi, ... a partire dalla definitiva rinuncia alla costruzione di una quarta linea dell'. La città di ..."Ancora una volta diamo voce allo sgomento dei cittadini di Acerra per il reale pericolo di realizzazione della quarta linea dell'". A parlare è mons. Antonio Di Donna,di Acerra e presidente della Conferenza episcopale campana (Cec). "La paura di un ampliamento dell'impianto, che da anni ci accompagna e mai ..."La Regione Campania abbandoni con provvedimento scritto il progetto di una quarta linea dell'". Così ildi Acerra, monsignor Antonio Di Donna, sulla realizzazione di una quarta linea nel termovalorizzatore nella città in provincia di Napoli. "Ancora una volta - scrive ...

Inceneritore, Vescovo di Acerra: Regione abbandoni ipotesi quarta ... Il Denaro

“Ancora una volta diamo voce allo sgomento dei cittadini di Acerra per il reale pericolo di realizzazione della quarta linea dell’inceneritore. La paura di un ampliamento dell’impianto, che da anni ci ...Il vescovo di Acerra, monsignor Antonio Di Donna ... a partire dalla definitiva rinuncia alla costruzione di una quarta linea dell’inceneritore”. Di Donna chiede esplicitamente alla Regione Campania ...