Incendio Grecia | Canadair si schianta a Evia – Video

(Di martedì 25 luglio 2023) (Adnkronos) – Unè precipitato sull'isola di, in, mentre era impegnato nelle operazioni per domare unnell'area della città di Karystos. L'incidente è stato documentato da undiffuso dall'emittente EPT. L'isola dista in linea d'aria meno di 100 km da Atene. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Un Canadair è precipitato sull'isola di Evia, in, mentre era impegnato nelle operazioni per domare unnell'area della città di Karystos. L'incidente è stato documentato da un video diffuso dall'emittente EPT. L'isola dista in linea d'......incendi divampati inè precipitato sull'isola di Evia. Lo ha reso noto l'emittente Ert spiegando che l'incidente è avvenuto sulla città di Karystos vicino ad Atene. A Rodi un nuovoè ...Queste immagini arrivano invece da Rodi indove i Vigili del fuoco stanno ancora lottando ... al confine con l'Algeria, dove è andata a fuoco una grande pineta, ennesimodopo quelli ...

Incendi Grecia, Rodi e Corfù devastate dai roghi: case e villaggi distrutti. FOTO Sky Tg24

Un Canadair è precipitato sull’isola di Evia, in Grecia, mentre era impegnato nelle operazioni per domare un incendio nell’area della città di Karystos. L’incidente è stato documentato da un video ...Milano, 25 lug. (askanews) - Emergenza incendi nel Mediterraneo. L'Italia, in particolare la Sicilia, ma anche la Grecia e la Tunisia sono alcuni dei paesi colpiti dai roghi.In Sicilia la situazione p ...