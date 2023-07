Incendio blocca i soccorsi | morta anziana donna a Palermo

(Di martedì 25 luglio 2023) Unadi 88 anni che versava in precarie condizioni di salute ènelle prime ore di martedì 25 luglio 2023 perché i sanitari del 118 non sono riusciti ad arrivare alla sua abitazione a causa degli incendi che stanno rendendo la vita difficile ae dintorni e in particolare nella zona di San Martino delle Scale. "Non abbiamo mai visto nulla di simile a San Martino delle Scale - racconta un residente - eravamo accerchiati dal fuoco da Bellolampo e da. Non potevamo andare da nessuna parte. Abbiamo trascorso la notte in piazza. Sono state ore terribili". Lasi chiamava Rina Gaetana Pilleri.

...50 a pallina 21 Luglio Zerottonove GdF Salerno, scoperta una piantagione di Cannabis nel Vallo di Diano: 2 arresti 21 Luglio Zerottonove Capaccio Scalo, entrano in una scuola e provocano un: ...... Governo prepara normaalgoritmo 21 Luglio Zerottonove GdF Salerno, scoperta una piantagione ... 2 arresti 21 Luglio Zerottonove Capaccio Scalo, entrano in una scuola e provocano un: 4 ...... 3,50 a pallina 21 Luglio Attualità Caro voli, Governo prepara normaalgoritmo 21 Luglio ... 2 arresti 21 Luglio Zerottonove Capaccio Scalo, entrano in una scuola e provocano un: 4 ...

L'incendio blocca i soccorsi del 118, anziana muore nella sua casa di San Martino delle Scale PalermoToday

Italia spaccata in due: violenti nubifragi e trombe d'aria nel Nord, roghi e caldo afoso nel Sud. Due morti in provincia di Varese in un ...Una donna di 88 anni, Rita Gaetana Pillitteri, si trovava in precarie condizioni di salute e con la febbre alta. I roghi che stanno interessando l'area non hanno consentito all'ambulanza di arrivare n ...