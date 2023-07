Incendio a Lecce | panico sulla litoranea VIDEO

Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ]- Brescia: Via del Mare ...Cronaca [ 25/07/2023 ] Morto il ciclista investito dall'auto pirata Cronaca [ 25/07/2023 ]...... tanto da richiedere l'evacuazione del centro abitato di San Cataldo, la marina di, uno dei ... utilizzando gli idranti del giardino per domare l'. Altri edifici sono stati sgomberati ...Le squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro per contenere l'scoppiato poco dopo mezzogiorno a San ...

Incendio a San Cataldo, evacuata la marina: strade bloccate. Il fuoco a ridosso di villette e lidi balneari quotidianodipuglia.it

La morsa dell’afa va ormai avanti da oltre una settimana e proseguirà, secondo gli esperti, anche domani mentre giovedì ..."Il fronte delle fiamme è esteso e ci sono danni ad alcune abitazioni. Sono in contatto costante con tutte le forze presenti sul campo". (ANSA) ...