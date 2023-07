Incendi | Ternullo Fi | ' deliberato lo Stato di emergenza per la Sicilia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 luglio 2023) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Labrucia e continua a farlo ormai da giorni. È per tale motivo che ci siamo battuti affinché anche per l'isola fosselodi. Ringrazio il governo per avere accolto l'appello. Purtroppo ci sonodappertutto, in ogni provinciana. Nel siracusano e nella fattispecie nella mia Melilli, le fiamme divampano da oltre 24 ore con ingenti danni all'ambiente, a case e bestiame. I presidi ospedalieri sono al collasso per mancanza di personale in grado di fronteggiare l'enorme richiesta di assistenza. Il clima è avverso e le temperature proibitive. Questa catastrofe però ha anche il volto celato dei piromani. Occorre pertanto un intervento straordinario e più canadair per arginare l'. Occorre fare ...