Incendi Palermo | rischi disservizi idrici in città | l’AMAP avverte i cittadini | tecnici attivi sul territorio

(Di martedì 25 luglio 2023) Gliche stanno colpendohanno avuto un impatto diretto anche sulle forniture d’acqua della, l’azienda che gestisce l’erogazione idrica, ha comunicato possibili forti riduzioni della pressione dell’acqua in alcune zone a causa dell’emergenzaLa situazione di emergenza degliche stanno devastandoha avuto un impatto anche sulle forniture d’acqua della, l’azienda che gestisce l’erogazione idrica, ha comunicato che “nelle prossime ore potranno verificarsi forti riduzioni delle pressioni” in alcuni distretti pedemontani. Le zone interessate da possibili forti riduzioni della pressione dell’acqua sono: “Boccadifalco parte bassa, Borgo Nuovo, Passo di Rigano e Cep”. ...

Un'altra donna è morta aperché l'ambulanza che doveva soccorrerla è rimasta bloccata daglisulle colline della città. Lo riferisce un comunicato della Regione, secondo cui la donna ...Nel video il sorvolo dell'elicottero dei carabinieri sulle aree colpite dall'incendio che in questi giorni sta interessando. Una lunghissima lingua di fuoco circonda il capoluogo siciliano, dalla zona orientale di Monreale fino al promontorio di Capo Gallo , che da un lato domina la borgata balneare di Mondello e ...Vasti, Messina e nell'Ennese. Una donna è morta per un ambulanza bloccata dai roghi Almeno 80 roghi in Calabria È una giornata di vera emergenza in Calabria a causa degli. ...

Incendi a Palermo e in Sicilia: tutte le news di oggi in diretta La Repubblica

PALERMO (ITALPRESS) - Devastato dagli incendi il territorio del Palermitano. Ed incominciano a contarsi anche i morti. La situazione resta ...L’emergenza incendi a Palermo è ancora lontana dall’essere risolta. I focolai che da ieri circondano la città non accennano a ridimensionarsi, complice il vento e le temperature ancora alte. Strade in ...