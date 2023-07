Incendi Palermo | riaperto l' aeroporto Morte 3 persone Asp | Rimanete al chiuso

(Di martedì 25 luglio 2023)è assediata daglie si registrano tre vittime. Nel capoluogo siciliano brucia il monte Inserra, un ampio bosco che sovrasta i quartieri Tommaso Natale e San Lorenzo. I vigili del fuoco hanno evacuato il padiglione B dell'ospedale Cervello: le fiamme poi sono state circoscritte e i pazienti sono stati fatti rientrare. Uno è divampato anche nel cimitero di Santa Maria di Gesù e ha conivolto il convento: alcuni residenti della zona hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Il vento non accenna a diminuire e le fiamme si avvicinano alle abitazioni in direzione Sferracavallo, borgata marinara del capoluogo siciliano, che condivide con Mondello il monte Gallo, anch'esso devastato dal fuoco (LE FOTO DEGLI). In fiamme anche la collina di Bellolampo, dove sta bruciando una delle vasche della ...

Panorama divista da uno dei tornanti della strada che conduce a Monte Pellegrino, quasi completamente avvolta dal fumo degliSoccorsi e aiuti. Sul posto è già attivo da qualche ora ...L'autostrada- Mazara del Vallo è chiusa per gli. In direzione Mazara l'uscita obbligatoria è a Tommaso Natale, mentre in direzioneuscita obbligatoria a Capaci. In tutte e ...assediata dal fuoco torna operativo l'aeroporto. Confermato il concerto di Bruce Springsteen a Monza Dal Nord al Sud l'Italia soffre tra nubifragi e. E si registrano 2 vittime: una ...

A Catania un incendio che sfiora abitazioni è segnalato in via Palermo, vicino a un deposito del Comune e un altro nella zona di via Nizzeti. Per fare fronte all'emergenza il prefetto Maria Carmela ...(askanews) - Una nube di fumo sovrasta Palermo a causa degli incendi che per ore hanno circondato la città, come mostrano queste immagini girate dall'elicottero dei carabinieri che ha sorvolato la ...