Incendi | nel Sud Italia è emergenza Le fiamme devastano la Sicilia | tre morti

...donna è morta a Palermo perché l'ambulanza che doveva soccorrerla è rimasta bloccata dagli... Vasto rogoCatanese Chiede aiuto anche sui social la sindaca di Aci Catena, Margherita Ferro, ...video il sorvolo dell'elicottero dei carabinieri sulle aree colpite dall'incendio che in questi giorni sta interessando Palermo . Una lunghissima lingua di fuoco circonda il capoluogo siciliano, ...In Calabria , nelle ultime ore, numerosissimihanno colpito il Catanzarese e il Reggino: c'... è stata chiusa anche la linea ferroviaria jonicatratto di Crotone per mancanza di visibilità. ...

Situazione molto difficile per gli incendi in Sicilia, Calabria e Salento. Due corpi trovati carbonizzati nel Palermitano. Un anziano morto nel Reggino ...Il caldo e gli incendi non danno tregua ai vigili del fuoco. La provincia di Reggio Calabria è quella maggiormente interessata. Roghi da Bagnara/Scilla sino alla punta estrema della Calabria compreso ...