Incendi | Musumeci | ' Salviamo il salvabile | la situazione è molto complicata'

(Di martedì 25 luglio 2023)in Sicilia, il ministro della Protezione civile Nelloa SkyTg24 ha fatto il punto della, dando per certa l'istituzione dello stato d'emergenza per la Regione. 'In questo ...

Lo ha spiegato sempre il ministro: 'L' eccessivo caldo ha determinato un'incapacità di ... gli addetti ai lavori spiegano che sono giunte e giungono diverse disdette sia per glie i ...... cosa è successo negli ultimi giorni Ultimo Aggiornamento 25/07/23, cosa rischiano i ... 25 lug 14:31: "Cdm delibererà lo stato di emergenza" 'Lo stato di emergenza è stato chiesto dalla ...

Maltempo e incendi, Musumeci a Sky TG24: "Giornata drammatica, ci sarà stato d’emergenza" Sky Tg24

a qualunque livello - aggiunge Musumeci - . E lo dico anche al governo europeo, perché se l'Unione europea non si attrezza di una flotta di canadair e di velivoli per lo spegnimento degli incendi ...Massima allerta a Palermo, dove è stato istituito il centro operativo comunale per l'emergenza a causa degli incendi che avvolgono ancora le ... ha detto il premier Giorgia Meloni. Il ministro ...