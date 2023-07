Incendi | Lorefice M5s | ' tra Schifani e Salvini è gara di inconcludenza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 luglio 2023) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Voli cancellati, disagi a go go, turisti stremati a cui non arrivano informazioni, lavoratori impossibilitati a muoversi: il caos legato all'aeroporto di Catania si riverbera su tutta la zona sud-est della Sicilia. Tra il presidente sicilianoe il ministro delle Infrastruttureè in atto una vera e propriadi, a pochi giorni dalla chiusura del terminal A dell'aerostazione catanese". Lo scrive in una nota Pietro, senatore del Movimento 5 stelle. "Abbiamo chiesto il potenziamento dei convogli ferroviari per il continente in modo da decongestionare l'area e di fornire un'alternativa a chi deve lasciare l'isola - spiega -. La risposta diè stata quella di un'evanescente e insensata dichiarazione sul ponte ...