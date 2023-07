Incendi | le news | roghi in Sicilia | Calabria e Salento Quattro vittime

(Di martedì 25 luglio 2023) Mentre il Nord è alle prese con i danni causati dal maltempo, il Meridione è colpito dagli. Nel Palermitano una donna di 88 anni è deceduta perché i sanitari del 118, a causa delle fiamme, non sono riusciti ad arrivare a prestarle soccorso, e altre duesono state trovate a Cinisi. Nel Reggino un 98enne è morto quando le fiamme hanno raggiunto la sua abitazione in campagna. Brucia la zona a ridosso della spiaggia di San Cataldo, a Lecce, e circa 2mila persone sono state evacuate da alberghi a Vieste

Da Milano a Udine una notte di paura e devastazione. In Veneto 50 feriti. Tra caldo e fiamme, invece, dramma a Palermo. Roghi in Puglia e Calabria. Nelle immagini, la situazione intorno alle 12 all'ospedale Cervello di Palermo nei cui dintorni si può vedere qualche