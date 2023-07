Incendi | le news | roghi in Sicilia | Calabria e Salento Quattro vittime DIRETTA

(Di martedì 25 luglio 2023) Mentre il Nord è alle prese con i danni causati dal maltempo, il Meridione è colpito dagli. Nel Palermitano una donna di 88 anni è deceduta perché i sanitari del 118, a causa delle fiamme, non sono riusciti ad arrivare a prestarle soccorso. Nel Reggino un 98enne è morto quando le fiamme hanno raggiunto l'abitazione in campagna in cui viveva. Brucia la zona a ridosso della spiaggia di San Cataldo, a Lecce, e circa 2mila persone sono state evacuate da alberghi a Vieste

Nel Palermitano evacuate 1500 persone Glinel Palermitano hanno finora costretto all'evacuazione dalle abitazioni di circa 1.000 persone ad Altofonte e di circa 500 nel capoluogo siciliano. Un vasto rogo è scoppiato a San Nicolò. Le ultime novità tecnologiche sul fronte dell'impiego dei mezzi aerei nella lotta agliboschivi saranno tra i temi al centro di 'Reas 2023', ventiduesima edizione del grande salone

In quegli stessi attimi, inoltre, altre vaste fiamme sono esplose anche a Lecce. Un secondo incendio molto sviluppato - nella zona non lontana dal Poligono di tiro e dall'ospedale "Vito Fazzi" - ha ...Il cambiamento climatico sta colpendo duramente tutta l'Italia. La scorsa notte, a Milano, il maltempo ha messo la città in ginocchio e sono in molti ad aver documentato le scene ...