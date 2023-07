Incendi in Sicilia | vigili del fuoco in azione nel messinese

(Di martedì 25 luglio 2023) Idelinper domare gliboschivi durante la notte a Messina, in, dove molte persone sono state evacuate come misura precauzionale. Un'ondata di caldo ha colpito il ...

I vigili del fuoco in azione per domare gliboschivi durante la notte a Messina, in, dove molte persone sono state evacuate come misura precauzionale. Un'ondata di caldo ha colpito il sud Italia, con la protezione civile dell'...Ancora, laversa in condizioni atroci per una serie di fatti concomitanti. Daglia Palermo al caldo anomalo, fino alla chiusura dell'aeroporto di Fontanarossa che sta mandando in tilt ...... che stanno passando giornate 'infernali' fra il caldo e gliin. I rosanero, che da domani arriveranno al completo a Pinzolo, sede della seconda parte del ritiro, hanno mandato un ...

L’incendio all’aeroporto di Catania ha ricordato a tutti quanto può essere devastante il fuoco. E quando si pensa a un incendio il pensiero va in automatico a… Leggi ...Messina, 25 lug. (askanews) - I vigili del fuoco in azione per domare gli incendi boschivi durante la notte a Messina, in Sicilia, dove molte persone sono state evacuate come misura precauzionale.