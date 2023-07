Incendi | in Sicilia un' altra notte di grande emergenza

AGI/Vista - "Ottimo coordinamento con il ministro Salvini che sta seguendo assieme a me da vicino la vicenda. Vi sono delle previsioni ottimistiche di ripresa", le parole del presidente della Regione ...Sul frontesarà un'altra notte di emergenza in. Ci sono centinaia di focolai in attesa di intervento. La Protezione civile e i Vigili del fuoco sono al lavoro senza sosta, insieme ai 4mila ...I roghi in Calabria Non solo la. Sono stati oltre 70 glidi bosco e sterpaglie in tutta la Calabria per i quali si è reso necessario dalla giornata di ieri, lunedì 24 luglio, l'...

Incendi a Palermo e in Sicilia: tutte le news di oggi in diretta La Repubblica

non tanto piovoso quanto asciutto. Il vento di scirocco e l'ondata di calore degli ultimi due giorni hanno alimentando incendi in più parti della Sicilia, mettendo a rischio centri abitati e ...«Sono in attesa della relazione da parte della Protezione civile sulla situazione degli incendi in Sicilia in modo da poter dichiarare, già nella seduta della giunta di domani, lo stato di calamità e ...