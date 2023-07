Incendi in Sicilia | Schifani | situazione delicata e senza precedenti

Stanno infatti ormai da divere ore scoppiandoin varie zone della, mentre altre si troverebbero da giorni in blackout e senza acqua, situazione esacerbata dal caldo atroce di questi ...Inlo scirocco non consente ai velivoli di alzarsi in volo per lo spegnimento degli. Tutto quello che si poteva fare con vigili del fuoco, corpo forestale, protezione civile, è stato ...Emergenza clima, maltempo ein Italia: le news in diretta Focus: Lombardia - Veneto - Emilia - Romagna -Cosa sta succedendo La spiegazione degli eventi estremi Morta una scout ...

Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Il gruppo dei parlamentari siciliani di Camera e Senato e il gruppo dell’Assemblea regionale siciliana di Fratelli d’Italia chiedono al governo Regionale e Nazionale lo st ...Stretto di Messina, 25 lug. (askanews) - Gli incendi che hanno colpito la Sicilia visti dal mare, dallo Stretto di Messina. Sulla costa messinese, all'altezza di Cariddi, si vedono innumerevoli roghi ...