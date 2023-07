Incendi in Sicilia | il Sud brucia senza sosta

E c'è anche chi sottolinea una certa incoerenza tra i detrattori : "Milano mezza distrutta ma i Maneskin che pensano al loro concerto a San Siro vanno bene,inma Chiara Ferragni che ...... violento nubifragio a Milano Ultimo Aggiornamento 25/07/23 Fotogallery - Allarmein: evacuati decine di residenti nel Palermitano Ultimo Aggiornamento 24/07/23 Fotogallery - Maltempo,...Un assist vincente e irrinunciabile per i piromani che hanno appiccato diversiin alcune zone verdi dellaoccidentale. Le prime fiamme sono state viste a Monreale , all'altezza dell'...

A Palermo bruciano le colline, incendi in tutta la Sicilia | Soccorsi bloccati, morta anziana | Musumeci: "Una delle giornate più complicate degli ultimi 10 anni" TGCOM

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità. Oggi a Priolo, alle 15, la temperatura rilevata dalla rete è stata di 47,6 gradi. Incendi a Città Giardino e a Belvedere, zone a nord ...Vista la drammaticità che tocca l’isola, diversi voli sono stati cancellati. In queste ore i Vigili del Fuoco e i canadair sono al lavoro – senza sosta – per combattere l’emergenza incendi in Sicilia.