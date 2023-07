Incendi in Sicilia | 1 500 evacuati nel palermitano e 55 incendi attivi

Leggi su ildifforme

(Di martedì 25 luglio 2023) La giornata di oggi in, ormai in fiamme, si apre con un’altra tragica notizia, quella di una donna morta a Palermo per un malore. L’ambulanza che avrebbe dovuto soccorrerla è rimasta bloccata a causa degliche stanno dilagando nella regione. Sono 55 in totale e ancora non hanno intenzione di arrestarsi. Impossibile spegnere L'articolo proviene da Il Difforme.