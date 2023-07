Incendi in Calabria | 98enne costretto a letto muore in casa tra le fiamme

Nelle ultime ore, inglihanno colpito anche le zone del catanzarese e del reggino. Fotogallery - Incendio Palermo, le fiamme lambiscono l'aeroporto Falcone - Borsellino - - > leggi ...Leggi anche Grecia, un aereo si schianta mentre spegne un incendio boschivo sull'isola di Eubea - Video Palermo assediata da. Chiuso l'Aeroporto, paura per l'ospedale Vari roghi in, ...Mentre il Nord è alle prese con i danni causati dal maltempo, il Meridione è colpito dagli. Nel Palermitano una donna di 88 anni è deceduta perché i sanitari del 118, a causa delle fiamme, non sono riusciti ad arrivare a prestarle soccorso, e altre due vittime sono state trovate a ...

Anche la Calabria brucia. Sono attivi in tutta la regione 80 roghi. La provincia maggiormente colpita è quella di Reggio Calabria, che ha anche registrato una vittima, un 98enne di Cardeto, ...Non è solo la Sicilia a bruciare per le temperature estreme dovute alla crisi climatica. In Calabria, nelle ultime ore, numerosissimi incendi hanno colpito il Catanzarese e il Reggino: c’è una vittima ...