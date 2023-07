Incendi e tempeste spaccano l’Italia La climatologa Giacomin | «Nulla è normale | altro che catastrofismo» – L’intervista

(Di martedì 25 luglio 2023) Gli eventi meteorologici delle ultime ore hanno spezzatain due. Al Nord, un violento nubifragio si è abbattuto su Milano e altre province lombarde lasciando dietro di sé una lunga scia di danni: tetti scoperchiati, allagamenti, alberi caduti. A Cedegolo, in provincia di Brescia, una ragazza di 16 anni è morta dopo essere stata travolta da un albero mentre si trovava a un campo scout. Mentre il Nord Italia faceva i conti con la grandine e le scariche di fulmini, ieri a Palermo il termometro ha toccato i 46 gradi. Da ieri notte alcune delle montagne che circondano il capoluogo siciliano sono avvolte dalle fiamme. Una situazione che ha portato anche alla chiusura per alcune ore dell’aeroporto Falcone e Borsellino. Ciò che sta accadendo a Milano e Palermo affonda le sue radici nello stesso fenomeno: i cambiamenti climatici. Ne abbiamo parlato con Serena ...

... nel palermitano, perché i sanitari del 118, a causa degli, non sono riusciti ad arrivare a ...di grandine, vento e pioggia anche in Trentino, Veneto e Friuli. Al Sud è l'opposto: fino ...Tra, ci sono storie a lieto fine che rendono migliore questo mese di luglio. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 16:30, un elicottero HH - 139A dell'85° Centro Ricerca e Soccorso (...... ma soprattutto sullo stato dell'arte delle misure di prevenzione, sia per quanto riguarda le sempre più frequenti e devastanti, sia per gli, spesso dolosi, alimentati da territori ...

Il ministro Musumeci: "Le Regoni faranno una ricognizione con una prima quantificazione dei danni e poi trasmetteranno la richiesta al governo ...Tra ondate di calore, incendi, trombe d’aria e tempeste, non c’è più tempo in Italia per negare la crisi climatica. Uno studio recente ricorda il peso dei fossili e il contributo locale e marginale de ...