Incendi | Donato Dc | ' valutare attivazione Protezione civile Ue per la Sicilia'

(Di martedì 25 luglio 2023) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "La situazione inè assolutamente critica a causa dell'ondata di caldo e dei numerosi. Governo nazionale e regionale valutino di richiedere l'del meccanismo dieuropea". Lo dice Francesca, europarlamentare e vice presidente nazionale della Democrazia cristiana. "Stiamo assistendo a un sommarsi di emergenze - sottolinea -, da quella del trasporto aereo, a quella determinata dagli oltre cinquanta roghi sul territorio regionale, senza contare le interruzioni di acqua e luce che si stanno verificando in numerose cittàne. Lanazionale e regionale sono impegnate al massimo ma il protrarsi di questa situazione richiede una risposta ...

... e il direttore generale Pierfrancesco. L'incontro si è reso necessario per comunicare alla ...giorni in gran parte delle città del Paese e che incidono direttamente nell'aumento di. "Al ......motociclista tra Firenze Sud e Incisa 20 Settembre 2013 Carabinieri e Babbo Natale al Sandi ... Confagricoltura Toscana, "Con abbandono boschi sale rischio, stanziare più risorse" 17 ...Montiferru. Cuglieri, due anni dopo la tragedia: concerto per violino e arpadal maestro della scala Liviabella e dall'artista internazionale Sainaghi Cuglieri, 20 luglio 2023 " È ...

Incendi: Donato (Dc), ‘valutare attivazione Protezione civile Ue per ... Il Sannio Quotidiano

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “La situazione in Sicilia è assolutamente critica a causa dell’ondata di caldo e dei numerosi incendi. Governo nazionale e regionale valutino di richiedere l’attivazione de ...e il direttore generale Pierfrancesco Donato. L’incontro si è reso necessario per comunicare alla cittadinanza i comportamenti da adottare nell’uso razionale e corretto dell’acqua potabile al fine di ...