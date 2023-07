Incendi | anziano morto in Calabria | raggiunto dalle fiamme nel suo letto Roghi nel Gargano e in Salento | duemila evacuati da tre hotel

(Di martedì 25 luglio 2023) Non è solo la Sicilia a bruciare per le temperature estreme dovute alla crisi climatica. In, nelle ultime ore, numerosissimihanno colpito il Catanzarese e il Reggino: c’è una vittima, un uomo di 98 annia Cardeto, nei pressi di Reggio, a causa deiche stanno interessando la zona collinare a ridosso della città, compresi i comuni di Mosorrofa e Gallina. Secondo quanto si è appreso, l’, costretto a, è statoche hanno circondato l’abitazione di campagna in cui viveva, mentre la figlia e il genero, rimasti lievemente feriti, sono riusciti a salvarsi. Il borgo di Cardeto, 1.330 abitanti circa, è circondato dal fuoco da tre giorni: il sindaco ha ...

