Incendi a Monreale | vigili del fuoco ferito

(Di martedì 25 luglio 2023) Non si arresta l’impegno deidelnella battaglia agliche da giorni stanno devastando il Palermitano. Purtroppo ci sono anche dei feriti tra le fila dei pompieri. Duedelsono rimasti infatti feriti durante le operazioni di spegnimento dei roghi a Palermo e. Per fortuna le loro condizioni non (live.it)

... la Sicilia è devastata dagli. Palermo è in piena emergenza. Centinaia di persone sono state evacuate a San Martino,, Altofonte, Boccadifalco, Mondello, Poggio Ridente, Inserra, ...'Solidarietà e vicinanza alla mia regione, la Sicilia, colpita in queste ore da numerosiche stanno causando gravi disagi alla popolazione e al sistema dei trasporti. Il governatore ......Ai disagi per glisi aggiungono backout, la rete elettrica è in sovraccarico a causa dell'... oltre al capoluogo siciliano è lunghissimo: Partinico, Cinisi,Terrasini, Borgetto,e ...

Incendi a Monreale e a San Martino delle Scale, evacuate diverse abitazioni PalermoToday

Gli incendi incontrollabili stanno ostacolando il lavoro dei ... Numerosi sono gli evacuati in città, così come a Monreale ed Altofonte. Alcune case sono state sgomberate per precauzione, mentre altre ...Gli incendi attivi sono localizzati sulla base delle cosiddette ... un'anziana è morta a San Martino delle Scale, frazione di Monreale, perché l'ambulanza chiamata per un malore è rimasta bloccata dal ...