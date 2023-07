In Lombardia | le discoteche diventano luoghi di storia e cultura

Leggi su bergamonews

(Di martedì 25 luglio 2023) La Regioneha formalizzato alcuni interventi per la valorizzazione delle imprese di intrattenimento da ballo del territorio lombardo e ha istituito il riconoscimento di “Locale da ballo storico” per quelle realtà che rappresentano una testimonianza storica e di tradizione per la regione. Lo scopo di questa iniziativa è premiare tutte quelle imprese che si caratterizzano per una particolare attenzione alla diffusione del sano divertimento e dell’intrattenimento in sicurezza. Lequindiun patrimonio importante, da tutelare e valorizzare, perché testimoni dei cambiamentili e sociali di un territorio e protagoniste di quell’attrattiva turistica propria dellache è in grado di richiamare visitatori giovani e meno giovani non solo per le sue caratteristiche ...