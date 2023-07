In Italia calano i consumi di energia e le emissioni

(Di martedì 25 luglio 2023) Nella prima meta' del 2023 idie ledi gas serra insono calati: rispetto ai primi sei mesi del 2022, si sono registrati un 5% in meno die un 9% in meno di ...

Nella prima meta' del 2023 i consumi di energia e le emissioni di gas serra insono calati: rispetto ai primi sei mesi del 2022, si sono registrati un 5% in meno di consumi e un 9% in meno di emissioni. Lo racconta l'Enea nella sua Analisi trimestrale del sistema ...Aumentano i numeri degli abbonati di Spotify mai ricavi medi per utente. Il player svedese dello streaming audio ha reso noto che al 30 ...del costo degli abbonamenti Premium anche in, ...Le assunzioni nei primi quattro mesi dell'anno sono risultate stabili, il saldo fra cessazioni e nuovi contratti è positivo, e si rileva un aumento del tempo indeterminato . Sono le principali ...

Ismea, mentre in Italia calano le consegne di latte vaccino l'import si ... Ruminantia

Qualcuno ha provato e proverà a spiegare questo andamento sbandierando la questione della produttività italiana. Ci diranno ... produttività del lavoro può spiegare degli stipendi che calano a fronte ...Nel 2023 la crescita italiana è prevista all'1,1% contro lo 0,9% di Eurolandia. Il Fondo raccomanda alle banche centrali di agire contro l'inflazione (ANSA) ...