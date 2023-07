(Di martedì 25 luglio 2023)agli scontrini fiscali cartacei indove i negozianti non saranno più tenuti a stamparli ad ogni acquisto da parte dei clienti. Questi ultimi, se lo vorranno, avranno però ancora diritto a richiederlo. L'applicazione della misura, presa in nome dell'ecologia e della lotta agli...

Commenta per primo L'di Kim dopo appena una stagione costringe il Napoli a intervenire sul mercato . Adesso è ... Nel frattempo però, dallai colleghi di Footmercato annunciano che è ...... verso una transizione del veicolo non solo per direal motore a combustione interna nell'... il gruppo dovrà arrivare ad una capacità di 400 GWh, e sta costruendo gigafactory in, Germania ......senza difficoltà, Canada e Cina , però, non ha aiutato l' Italia di Sandro Campagna ad affrontare con il giusto piglio i serbi, nazionale in piena fase di ricostruzione dopo l'del c.t. ...

In Francia addio allo scontrino fiscale cartaceo EuropaToday

Marc Augé fu il primo a utilizzare il termine di “nonluogo”: un concetto che descrive spazi frequentati quotidianamente da migliaia di persone, progettati in modo anonimo e stereotipato. Spazi come ae ...Marc Augé ha sempre cercato, in tutti i modi, di capire l’uomo contemporaneo e il suo mondo. È morto all’età di 87 anni a Poitiers, in Francia.