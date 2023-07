In Albania partecipare a una festa in spiaggia costa pochissimo | il racconto di una TikToker italiana è virale

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 25 luglio 2023), una ragazzasu TikTok racconta come festeggiare inlì costi davvero: un bel vantaggio per chi va in vacanza in quel luogo L', situata nella parte occidentale dei Balcani, ha una cultura ricca e diversificata, influenzata dalla sua storia complessa e dalle varie popolazioni che hanno abitato il territorio nel corso dei secoli. Di certo però gli albanesi sono noti per essere ospitali e accoglienti verso i visitatori. Invitare gli ospiti a casa propria è un segno di rispetto e generosità, e spesso si offrono cibi e bevande tradizionali. La famiglia è un valore centrale nella cultura di questo popolo. In alcune regioni di questo Stato, soprattutto nelle zone rurali, esiste però ancora un forte senso dell'onore e della vendetta. La musica e la danza ...