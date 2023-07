Impatto tecnico e rebus di governabilità Scenari e opportunità post voto in Spagna

(Di martedì 25 luglio 2023) Il paradosso spagnolo. Tutti i sondaggi davano il Partito popolare di Alberto Núñez Feijóo in grande vantaggio con un estenuante dibattito sulla possibile alleanza con l’estrema destra di Vox o che potesse raggiungere una maggioranza autosufficiente. Invece è successo esattamente il contrario: da subito, dai primi dati che affluivano nei circuiti d’informazione, si è avuta l’impressione di un quasi certo “”, ovvero una sostanziale impossibilità per le due coalizioni di raggiungere i 176 seggi alla Camera dei deputati, utili per la maggioranza di governo. Il partito Popolare (136) e Vox (33) si fermano a quota 169, vista l’assoluta impraticabilità a formare accordi con i partiti indipendentisti che hanno mantenuto un forte radicamento e consenso. Dall’altra parte il partito socialista di Pedro Sanchez e la coalizione di sinistra “Sumar” ...

... finalizzato a ridurre l'ambientale delle navi da crociera che giungono ed ormeggiano alla ... Inoltre, è previsto l'inserimento del ruolo del Comune della Spezia attraverso un tavoloche ...... vale a dire il Ministro per PA, e da un Comitato di indirizzo e dai Comitati- scientifici,... formazione e valorizzazione del capitale umano, nonché in materia di valutazione dell'...... attraverso campagne di raccolta fondi e con il supportodi professionisti competenti. Un'opportunità per i podcaster , ma anche per aziende che vogliano sostenere progetti ad alto...

Movida a Torino, il Comune approva l'obbligo della Valutazione di impatto acustico Corriere della Sera

D’ora in poi i locali dei quartieri della movida, San Salvario, Vanchiglia, piazza Vittorio e Borgo Rossini avranno sei mesi di tempo per produrre una valutazione di impatto acustico ... sia redatta ...La mission dell’azienda è finanziare, produrre e promuovere progetti audio ad alto impatto sociale e culturale mettendo in contatto brand e podcaster ...