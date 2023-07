Leggi su iltempo

(Di martedì 25 luglio 2023) «Genesis» è l'applicazione di intelligenza artificiale in grado di scrivere articoli giornalistici che Google ha presentato ai manager del Washingon Post, del Wall Street Journal e del New York Times. Un tema caldissimo tra innovazione e salvaguardia dei posti di lavoro. In Italia il dibattito è stato alimentato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Informazione e all'editoria Alberto Barachini che ha fissato per settembre un confronto sul tema con le organizzazioni sindacali.