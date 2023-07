Il Wi-Fi Calling di WINDTRE ora anche su Nothing Phone 1 e altri smartphone

Cioè, in pratica, per usare il WiFidi TIM dobbiamo avere una SIM di TIM e una rete fissa di TIM. Se la SIM è die la rete fissa è di TIM, invece, non potremo fare chiamate WiFi anche ...Anche TIM ha iniziato ad offrire la tecnologia Wi - Fi, con la denominazione commerciale di " Voce WiFi ", ai suoi utenti che hanno sottoscritto ... pochi giorni fa,e, adesso, tocca al ...Wi - Fi: in Italia con. Al momento, in Italia , la tecnologia WiFiè stata annunciata solo dall'operatore(e dal suo operatore virtuale Very Mobile ). In pratica se ...

WINDTRE Wi-Fi Calling: compatibili anche Nothing Phone (1) e altri nuovi smartphone MondoMobileWeb.it

La copertura fibra WindTre diventa più ampia. La connessione fino a 2,5 Gbps in FTTH GPON è oggi disponibile anche su rete Fastweb. Ecco le migliori offerte fibra dell'operatore WindTre a partire da l ...