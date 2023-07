Il tuo partner ti tradisce? Ecco cosa fa quando pratica microcheating

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 luglio 2023) “Ma no, figurati se ti ho tradito, stavo solo chattando”. “Ma come fai a chiamare tradimento qualche scambio di parole sulle fantasie erotiche? Mica abbiamo fatto sesso!”. “Non esagerare tesoro. Non ti nascondo nulla. Non te l’ho detto perché non è un incontro come pensi tu: è vedersi solo per un caffè”.le situazioni più sibilline, tutte da interpretare. È tradimento o non è tradimento? Spunta adesso un nuovo termine, non bianco non nero, non affermativo non negativo. Nel dubbio, ci si rifugia dietro una parola inglese, nemmeno delle più semplici:. Che alla fine potremmo tradurre come “non proprio tradimento”, oppure “quasi tradimento”. E’ parente lontano del tradimento fisico e anche del flirt. E’ appunto, un micro (piccolissimo) cheating (tradimento, in inglese). Magari tutto virtuale. Magari una chat un po’ più pepata o un ...