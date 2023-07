Il tracollo di Vox conferma che il ritorno al Medioevo non è un buon argomento di campagna elettorale

Leggi su linkiesta

(Di martedì 25 luglio 2023) Il pessimo risultatodei sovranisti spagnoli di Vox è già il secondo caso in cui una vittoria annunciata della destra si traduce in una sua imprevista sconfitta, totale o parziale, per una sorta di effetto boomerang delle cosiddette guerre culturali (la sconfitta parziale, in questo caso, sarebbe quella del Partido popular e soprattutto del suo leader Alberto Núñez Feijóo, che alle politiche di domenica, per usare una formula a noi familiare, è arrivato primo ma non ha vinto). Il caso precedente è quello dei repubblicani americani alle elezioni di midterm del 2022. Anche qui, il trionfo annunciato dai sondaggi si è tramutato in una mezza sconfitta (specialmente per i candidati più vicini all’ex presidente), o quanto meno in una vittoria di Pirro, e tutti gli osservatori hanno indicato tra le principali ragioni dell’insperato recupero dei democratici proprio ...