Il salario minimo non è la soluzione | ecco le alternative sul tavolo

(Di martedì 25 luglio 2023) La via non è percorribile. Ci sono valideche andrebbero prese in considerazione. Tra queste, una forma evoluta di Fringe benefit, la rimodulazione dell'Iva su alcuni beni e il cuneo fiscale

"Ilè un bel titolo, funziona molto bene come slogan, ma nella sua applicazione rischia di creare dei problemi". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo a Non Stop News su Rtl ...Sulla destra "è in grossa difficoltà", sostiene la leader dem. "Al contrario, è la prima proposta sulla quale l'opposizione si ritrova unita". Il governo sembra disponibile a rinviare ...Il tema del, dunque, è vecchio. Ma si ripropone con forza e urgenza perch sono mutate le condizioni di contesto. E con esse ciò che rendeva inutile, se non deleterio, applicarlo nel ...

Salario minimo, centrodestra propone rinvio voto: no dell'opposizione Adnkronos

Sono felice perché il caso di Patrick Zaki si è risolto, per lui e per chi si è battuto per lui. Non c’è stato nessun baratto. Con lo stesso spirito cerchiamo verità e giustizia per Giulio Regeni”. Lo ...Qual è il salario “giusto” A quale livello va fissato e come Le domande che in queste settimane sono tornate ad aleggiare nel dibattito politico hanno interrogato per secoli ...