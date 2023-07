“Il Real Madrid non si è ancora fatto avanti per Mbappé | Florentino Perez | da buon negoziatore | non ha fretta”

(Di martedì 25 luglio 2023) Ilè determinato a non afre le cose per portare nel club Kyliannon ha, scrive Le Parisien. Il Psg ha messo praticamente in vendita. E’ convinto che il francese abbia già un accordo per firmare gratis il prossimo anno con ile non vuole ritrovarsi ostaggio della situazione. Intanto,si allena con la seconda squadra “senza dichiarazioni imbarazzanti o lamentele sui social network“, “rimane calmo e si mostra sorridente mentre scatta foto e firma autografi con i tifosi che lo aspettano da diversi giorni all’uscita del nuovo campus di Poissy (Yvelines)“. Contemporaneamente, oltre all’offerta di 300 milioni provenienti ...

La Roma è vicina a un colpo in entrata. Come riferisce Relevo, il club giallorosso avrebbe trovato un principio di accordo colper prelevare il diciannovenne Julen Jon Guerrero, figlio d'arte in quanto il padre Julen è stata una leggenda dell'Athletic Bilbao dal 1992 al 2006. Viene segnalato come un centrocampista ...Ilè una seria candidata all'acquisto di Mbappe visto anche l'addio di Benzema che impone, al club spagnolo, un nome importante per rinforzare il reparto offensivo. Mbappe (LaPresse) - ...La Roma - come riporta Relevo - ha trovato un principio d'accordo colper il 19enne Julen Jon Guerrero. Fantasista tecnico, con un occhio speciale per il gol e per l'assist, ma bravo ...

Roma, principio d’accordo col Real Madrid per Julen Jon Guerrero ForzaRoma.info

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...La Roma sarebbe in procinto di accogliere un nuovo colpo di mercato, con Tiago Pinto che avrebbe trovato un principio d'accordo col Real Madrid ...