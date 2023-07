Il ragazzo dai pantaloni rosa | la storia di Andrea Spezzacatena diventa un film

(Di martedì 25 luglio 2023) Era il 20 novembre del 2012 quando, che aveva da poco compiuto quindici anni, si suicidò in casa sua impiccandosi alle scale con una sciarpa. Fu rinominato ildaie la suafece molto indignare.si è infatti suicidato dopo essere stato bullizzato dai compagni di scuola che gli avevano addirittura aperto una pagina su Facebook per prenderlo in giro, rinominandolo proprio “ildai”., oltre a quei, amava anche indossare lo smalto e per questo è sempre stato additato come gay. “Mio figlio non era gay” – aveva dichiarato poco dopo il padre di...

La storia di Andrea Spezzacatena, il ragazzo dai pantaloni rosa

