Il problema della casa per gli studenti | a Napoli uno sportello per i fuori sede

Leggi su anteprima24

(Di martedì 25 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Sono appena tre le residenze universitarie gestite dall’Adisurc nella città dia serviziopopolazione studentesca delle università Federico II, Parthenope, Orientale, Suor Orsola Benine Vanvitelli.Strutture che non soddisfano il numero diche necessitano di un alloggio in città e che si trovano in zone poco sicure o poco accessibili, con prezzi ‘vantaggiosi’ solo se confrontati con il mercato privato, cui si rivolge la maggior parte degli, caratterizzato da forme speculative, elusione ed evasione fiscale. E la questione legata alla residenzialità nella nostra città non riguarda solo gli, ma anche lavoratori, disoccupati, ...