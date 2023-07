Ilin rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,13% a 79,63 dollari al barile. . 25 luglio 2023Spread in rialzo Lo spread Btp - Bunda 164 punti base, in frazionale rialzo dai 160 punti ...e gas in rialzo, recupera il dollaro In leggero rialzo i prezzi del: i future del ...Per quanto riguarda il, il contratto consegna Settembre sul Brent sale dello 0,34% a 83,02 dollari al barile e quello di pari scadenza sul Wti dello 0,47% a 79,11 dollari al barile. Ad ...

Il petrolio chiude in rialzo a New York a 79,63 dollari QUOTIDIANO NAZIONALE

Il petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,13% a 79,63 dollari al barile.(ANSA) - NEW YORK, 25 LUG - Il petrolio è in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,46% a 78,38 dollari al barile. (ANSA).