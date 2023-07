Il partito preso di Ezio Mauro | dubitare dell’ambientalismo apocalittico è di destra

(Di martedì 25 luglio 2023) Orwell entrò nella mia vita che ero molto giovane, fine dei Sessanta, e ancora non avevo letto “1984”, il suo romanzo sul mondo totalitario a venire. Sul retro di copertina della mia prima tessera del Pci (Lenin sul fronte) al punto 10, conclusivo, era scritto: “Difendere ilda ogni attacco”. Per educazione o diseducazione totalizzante, non ero dunque predisposto al dubbio, sebbene mio padre notasse, con una sfumatura di ironia, che l’articolo 10 si prestava a un equivoco di tipo militare, lontano dall’idea di una via italiana o democratica al socialismo. Ero un ragazzo, l’assenza di dubbio mi dava conforto, incoraggiamento e spinta. Ora se faccio da vecchio un quiz estivo della Fondazione Einaudi, quasi quarant’anni dopo l’uscita dadale la conversione all’anticomunismo militante, in anticipo sul crollo del ...

Quarant'anni per emendarmi di ogni dogmatismo e adesso l'ex direttore di Rep sostiene che il dubbio sia una forma di fanatismo ai limiti del negazionismo climatico ...