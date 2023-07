Il Paradiso delle Signore 8 | addio a Ludovica e Agnese | arrivano due Puglisi

(Di martedì 25 luglio 2023) Ilriaprirà i battenti il prossimo 11 settembre su Rai 1. Ancora poche settimane e i fan di questa daily soap scopriranno cosa è accaduto ai loro beniamini in questo periodo estivo. Prima di tutto anticipiamo che nell'ottava stagione ci saranno due storici addii e molte new entry, destinate a movimentare ulteriormente le trame. Novità Il8:non ci saranno più Peril futuro sarà ben lontano da Milano. Come si apprende dal magazine Tv Mia, sia la madre di Salvatore Amato che l'ex fidanzata di Marcello Barbieri hanno lasciato la soap. Si tratta di una notizia che era già nell'aria da tempo, visto che quando è stata rilasciata la sinossi ...

La Soap spagnola andrà in onda per tutta l'estate e si interromperà nella seconda settimana di settembre , per lasciare spazio alla nuova stagione de IlSignore . Le avventure...... una madre e il suo cucciolo, che a causainondazioni vennero trascinati all'interno dell'... Grand Isle, che prima di Ida era unturistico famoso per le sue spiagge e i sentieri ...... da sempre immortalato per gli arrivi degli artisti in barca, pronti a sfilare poi da una... grazie alla Biennale di Venezia, punta i riflettori su questo angolo didove il jet set ...

Il paradiso delle signore, dopo l’ultima anticipazione il pubblico è in ... Grantennis Toscana

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...L’argomento è stato al centro di un incontro di martedì mattina in Città Metropolitana di Genova, convocato dal consigliere delegato alla Viabilità Franco Senarega e cui hanno partecipato i sindaci ...