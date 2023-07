Il Papa a un transessuale | Dio non ha schifo di nessuno

(Di martedì 25 luglio 2023) AGI -"Il Signore non hadidi noi", "non hadelle nostre realtà, ci ama come siamo".Francesco risponde così a un giovanedisabile in una nuova puntata di "Popecast", i podcast di Vatican News, in vista della Giornata Mondiale della Gioventù. Nel dialogo a distanza, un gruppo di ragazzi e ragazze si confida con Francesco, si racconta. Tra loro un disabile transgender, due detenuti, una ragazza con disturbi psicologici, un adolescente che passa il tempo ai videogiochi. E ilascolta, consola, incoraggia. Giona, disabile e, non rivendica alcunché ma vuole solo condividere la sua storia da credente. "Coltivare una fede che sentissi davvero mia, mi ha aiutato ad accettarmi nel mio corpo disabile, atipico, a non ...

