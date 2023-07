(Di martedì 25 luglio 2023) su Tg. La7.it - "Il Signore sempre cammina con noi, sempre. Il Signore non ha schifo di nessuno di noi. Anche nel caso in cui noi fossimo peccatori, lui si avvicina per aiutarci. ...

CosìFrancesco risponde alla domanda di un giovane transessuale disabile nella nuova puntata del podcast incentrata proprio sui giovani in vista della Gmg di Lisbona. "Dio ci ama come siamo - ......testimonianza ' profuma di santit à' quella ' santità della porta accanto' di cui parla... dal Sermig di Torino/Arsenale della Pace, dai Genitori di Marco Gallo (tra i ' Santi della porta ...Sono queste le parole che un giovanelombardo ha rivolto aFrancesco , confidando la difficoltà di riuscire a conciliare la sua fede, la sua identità di genere e il suo orientamento ...

Il Papa a un ragazzo transessuale: 'Dio ci ama per come siamo' TGLA7

Il Signore non ha schifo delle nostre realtà, ci ama come siamo. E questo è l'amore pazzo di Dio". Così papa Francesco risponde alla domanda di un giovane transessuale disabile nella nuova puntata del ...«Ci siamo visti l'altro ieri per programmare l'apertura di un campetto di calcio per giocare pochi minuti e vedere chi resisteva di più. Una cosa voglio dire, che noi ...