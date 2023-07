Il Papa a un giovane trans | “Dio ci ama come siamo | non ha schifo di nessuno di noi”

(Di martedì 25 luglio 2023) Città del Vaticano – “Il Signore sempre cammina con noi, sempre. Il Signore non hadidi noi. Anche nel caso in cui noi fossimo peccatori, lui si avvicina per aiutarci. Il Signore non hadelle nostre realtà, ci ama. E questo è l’amore pazzo di Dio”. CosìFrancesco risponde alla domanda di unessuale disabile nella nuova puntata del podcast incentrata proprio sui giovani in vista della Gmg di Lisbona. “Dio ci ama– aggiunge -, Dio ci accarezza sempre. Dio è padre, madre, fratello, tutto per noi. E capire questo è difficile, ma Lui ci ama. Non arrenderti… Avanti…”. (fonte Ansa, foto © Vatican Media) Il Faro online, ...

'Una Chiesa in cammino' insomma, osserva il. 'La Chiesa è Chiesa quando è in cammino. Al ...

Papa Francesco: "Anche nel caso in cui noi fossimo peccatori, lui si avvicina per aiutarci. Il Signore non ha schifo delle nostre realtà, ci ama come siamo. E questo è l'amore pazzo di Dio"