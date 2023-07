Il Papa a giovane transessuale | Dio ci ama come siamo

(Di martedì 25 luglio 2023) "Il Signore sempre cammina con noi, sempre. Il Signore non ha schifo di nessuno di noi. Anche nel caso in cui noi fossimo peccatori, lui si avvicina per aiutarci. Il Signore non ha schifo delle nostre ...

"Il Signore sempre cammina con noi, sempre. Il Signore non ha schifo di nessuno di noi. Anche nel caso in cui noi fossimo peccatori, lui si avvicina per aiutarci. Il Signore non ha schifo delle nostre ......mamma mancata nel 2010 la cui gioiosa testimonianza ' profuma di santit à' quella ' santità della porta accanto' di cui parlaFrancesco - partecipando alla Santa Messa celebrata ...Come spirito, al di là dei complimenti su come uno se li possa portare, sono una persona molto giovanile dentro, forse anche per il fatto di avere una figliache mi fa restare, come dire, sul ...

Il Papa e i giovani, nuovo podcast: anche se sbagliate, Dio è pazzo ... Vatican News - Italiano

Nessuno si è accorto di nulla. Il ritrovamento è stato fatto da padre del giovane, nei pressi di un ponticello, che ha immediatamente fatto scattare la macchina dei soccorsi. Sul posto è intervenuto ..."Il Signore sempre cammina con noi, sempre. Il Signore non ha schifo di nessuno di noi. Anche nel caso in cui noi fossimo peccatori, lui si avvicina per aiutarci. Il Signore non ha schifo delle nostre ...