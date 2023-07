(Di martedì 25 luglio 2023) Luca Cordero di Montezemolo perché anche lei sta qui? “Sono interessato a capire se c’è polpa per i treni o è solo cinema”, dice l’atermico presidente di Italo: Roma brucia, lui sembra non sudare. ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Anche LCdM sta per partecipare all'evento delMatteo, vicepremier, capo della Lega, ma soprattutto ministro delle Infrastrutture. Tutto slide e cantieri, contro 'l'Italia del no e i ...capitolo nel lungo braccio di ferro tra la Strada dei Parchi (ex gestore delle autostrade di ... Il Mit di Matteoha presentato un decreto interministeriale in cui cifra la somma di 1,2 ...Dopo anni di incuria, Roma merita unRinascimento: occorre opporsi alla 'cultura del no', ... 'È il modello che anche il ministro- dice ancora - sta applicando nell'ambizioso piano ...

Il nuovo Salvini, slide e cantieri. I manager: meglio ora che al Viminale Il Foglio

"Sono un nuclearista convinto""dice Matteo Salvini"a Roma, dal palco dell'evento 'L'Italia del sì. L'occasione per presentare l'imponente piano di investimenti su infrastrutture, sicurezza e sviluppo ...Il capo leghista si reinventa in versione ingegnere sblocca opere. L'evento "L'Italia del sì" con il mondo produttivo sancisce la svolta. Montezemolo: "Sembra un'altra persona" ...