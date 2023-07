Il missile russo sulla cattedrale e il collare di Athina | diario da Odessa

(Di martedì 25 luglio 2023) Ogni giorno inizio con una passeggiata con, la mia cagnolina allegra. Andiamo in una piazz... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Kramatorsk - Boris ha dovuto cambiare appartamento a Kramatorsk perché il primo era vicino a un comando della Sbu, i servizi di sicurezza, e quando unè arrivato tra i palazzi ha distrutto pure il suo. Ha raccolto dalle sue stanze quello che è riuscito a recuperare, seicento dischi in vinile e una gatta, e si è spostato di un ...La scala delle operazioni ucraine rimane ridotta e per ognio drone lanciato da Kiev i ... che punta a indebolire Putin dimostrando che il presidentenon è in grado nemmeno di proteggere ...Unha danneggiato l'edificio del consolato greco. Si tratta della seconda istituzione consolare di Odessa colpita dai missili russi. 'Solo tre giorni fa, l'edificio del consolato cinese ...

Grave attacco su Odessa, colpita la Cattedrale della Trasfigurazione, morti e feriti - Zelensky: nel raid a Odessa danneggiato il consolato greco - Zelensky: nel raid a Odessa danneggiato il consolato greco RaiNews

"Nel momento in cui le bombe hanno distrutto la chiesa stavo dormendo. Sono saltata in piedi". Tra passeggiate e orrori, storie di vita quotidiana in una città in bilico tra speranza e paura ...Podolyak chiede più sistemi di difesa Samp/T e Patriot per proteggere i porti. Intanto Mosca annuncia un'aumentata produzione di armi, equipaggiamento militare e munizioni ...