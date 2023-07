Il ministro cinese che non si faceva vedere in pubblico da un mese è stato rimosso

(Di martedì 25 luglio 2023) Qin Gang,degli Esteri, era in carica da dicembre: la Cina non ha dato spiegazioni sulla sua sostituzione

Ildegli Esteri, Qin Gang, è stato sollevato dalle sue funzioni: lo riportano i media statali di Pechino. Qin non compare in pubblico da quattro settimane: il 17 luglio gli Usa avevano ...La visita della delegazione, per Pechino, 'contribuirà a promuovere lo sviluppo sano e ... invece, ha confermato l'agenzia di stampa nord - coreana Kcna, sarà guidata daldella Difesa, ...QIN GANG ILDEGLI ESTERIQIN SOLLEVATO DA INCARICO Ildegli Esteri, Qin Gang, è stato sollevato dalle sue funzioni: lo riportano i media statali di Pechino. Qin non compare in ...

